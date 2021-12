BBB 17: Marcos pede sexo a Emilly após vencer paredão e de briga

Após o paredão deste domingo, 9, no Big Brother Brasil 17 (TV Globo), que resultou na saída de Marinalva com 77% dos votos do público, Marcos sugeriu uma noite de sexo a Emilly, mas ela rejeitou.

O cirurgião, que protagonizou uma discussão grave com Emilly na madrugada de domingo, 9, onde foi chamado ao confessionário pela produção, cochichou no ouvido da namorada para que eles dormissem juntos e ela fingiu não escutar. Então, em voz alta, Marcos sugeriu: "Quer transar comigo essa noite?".

Logo depois, Emilly lhe dá um tapa e reclama do pedido: "Nossa, você fala as coisas. Não fala! Não quero! Não quero! Vá me oferecer algo que preste. Isso eu não quero", afirma. "Então, pede", diz ele. "Já sei! Quero massagem", respondeu a sister.

