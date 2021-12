BBB 17: Marcos e Emilly protagonizam barraco ao vivo com Tiago Leifert

O casal "Mally", Marcos e Emilly, protagonizou uma discussão ao vivo durante o Big Brother Brasil 17 (TV Globo) na noite desta segunda-feira, 3. Tudo começou quando Tiago Leifert anunciou uma espécie de "Game" com os confinados. Eles teriam que responder algumas perguntas estratégicas feitas pelos ex-brothers: Pedro, Roberta, Daniel e Rômulo. As perguntas foram feitas por meio de um vídeo gravado.

Quem deu início ao jogo polêmico foi Daniel, que ganhou o direito de fazer uma pergunta para Marcos. Ele questionou ao médico "o motivo que ele acha que Emilly não lhe deu o anjo num paredão antigo" e Marcos respondeu que "deve ter sido para não ameaçar a Emilly". Quando cortou para a transmissão ao vivo, Daniel negou a história.

Em seguida, foi a vez de Roberta perguntar para Marinalva. Ela quis saber como a sister se sentiu após a discussão com Marcos. "Eu me senti acuada. Como se ele fosse, a qualquer momento, me dar um tapa na cara", respondeu a paratleta.

Pedro aproveitou a oportunidade para saber de Ilmar se ele subestimou Emilly agora que ela colocou os dois ex-amigos no paredão. Ilmar então respondeu: "Eu não a subestimei. O que aconteceu só mostrou que ela teve coragem de colocar dois amigos no paredão para ir atrás do objetivo dela, que é ganhar o BBB", disse o advogado.

Logo após a resposta do brother, Emilly disparou: "Uma pessoa que traí, que quase agride uma mulher e chama de verme. Isso não é irmão. E quando pediu desculpas, pediu desculpas aos vermes. Na semana passada, colocou o homem que eu amo contra mim. Eu nunca falei que eu seria campeã. Ele quis separar o casal por ganância. Um traidor, uma pessoa falsa, grosseira e agressiva."

Ao ouvir o desabafo da sister, o advogado rebateu: "Minha lealdade sempre foi ao Marcos. Eu falei para ela que eu não colocava ela no paredão por causa do Marcos. A ela eu estendi a mão e vou confiar nessa menina. Eu acredito que as pessoas são boas por natureza. Ela pra mim é uma pessoa corrompida. Ela não tem respeito por ninguém. Para ela, as pessoas são descartáveis. Tenho minha consciência tranquila. Eu durmo o sono dos justos. A melhor atitude que eu fiz foi ter me afastado dela".

Após a discussão, Leifert voltou ao estúdio e declarou que "deu um nervoso" acompanhar aquelas discussões. Para finalizar a "brincadeira", a pergunta seguinte foi de Rômulo. O diplomata quis saber da sister como seria a postura dela na casa a partir de agora.

"Hoje, depois da briga, eu fiquei assustada e decepcionada. Não pensei que veria o Marcos apontando o dedo na cara da Mama e da Mari", disse a miss, que foi surpreendida com uma resposta de Marcos: "Eu nunca bati e nunca baterei em uma mulher".

Inconformados com as perguntas sempre serem a respeito do casal, Marcos e Emilly brigaram com Tiago Leifert. O apresentado chegou a pedir ao casal compostura, mas a gaúcha rebateu: "Por que não chamaram a Mayla ou Luiz Felipe para perguntar?".

Leifert então explicou que os convidados teriam que ser os últimos eliminados da casa e que o motivo das perguntas serem sobre eles é porque o casal, de alguma forma, é importante para quem estava perguntando. ​

