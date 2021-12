BBB 17: Marcos é chamado ao confessionário após discussão com Emilly

Após protagonizar mais um "barraco" com a namorada, Emilly, o participante Marcos foi chamado ao confessionário do Big Brother Brasil 17 (TV Globo) na noite deste domingo, 9, para falar sobre as constantes brigas do casal.

Ao terminar a conversa, o médico perguntou para a sister se ela não queria saber o que lhe falaram. Emilly, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Das nossas brigas".

Em seguida, a gêmea aproveitou para desabafar sobre os últimos acontecimentos com o parceiro. "Aconteceram coisas graves lá embaixo, coisas que eu fecho olhos sempre. Eu não fecho meus olhos apenas em relação a ti, mas em outros relacionamentos", declarou.

"Eu concordo que eu tenho me passado, e foi muita briga ontem, e acho que o álcool influencia. Não é desculpa, mas acho que acaba influenciando, sim", respondeu o médico.

"Isso pode ser um grande defeito, porque eu posso apanhar sempre da vida, das pessoas, porque eu prefiro fechar os olhos e fingir que as coisas não aconteceram e vai ficar tudo bem depois", finalizou a gêmea.

Durante a apresentação do programa ao vivo, Tiago Leifert falou sobre sua preocupação com as brigas do casal. "O comportamento do casal nos preocupa e preocupa vocês. Emilly deve procurar a produção do programa a qualquer momento para denúncias e reclamações", declarou o apresentador.

