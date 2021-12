BBB 17: Marcos afirma que não quer mais falar com Ilmar

Após ter protagonizado uma discussão ao vivo com Tiago Leifert e quase todos os confinados do Big Brother Brasil 17 (TV Globo), principalmente com Ilmar, o participante Marcos afirmou na madrugada desta quarta-feira, 5, após o resultado do paredão, que não quer falar nunca mais com o advogado, mesmo fora do confinamento.

Durante uma conversa com Emilly, o médico disse que ficou revoltado com a posturar do ex-amigo em não aceitar as desculpas dele. "Eu não quero nunca mais falar com o Mamão. Ele foi muito sujo. Não querer me ouvir na volta da piscina foi muita covardia. Não querer me ouvir foi muito ridículo", reclamou.

Já fora da casa, ao ser questionado se voltará a falar com Marcos, Ilmar declarou: "Minha preocupação agora é saber da minha família, do meu filho, se eles estão bem. Depois se o Marcos me procurar a gente pensa em amizade ou não".

