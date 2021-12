"BBB 15": Mãe de Fernando diz que receberá Amanda

Fernando e Amanda finalmente assumiram o romance no "Big Brother Brasil 15" (Globo). E a mãe do brother já avisou que irá receber a empresária com o mesmo carinho que recebeu Aline.

"Assim como recebi a Aline aqui em casa, vou receber a Amanda também', garante Dona Jaira, em entrevista ao site do programa.

"Ela é uma menina muito bonita, não tenho o que falar dela. Não vou dizer que não estou gostando dela, jamais vou abrir a boca pra falar isso. Se a Amanda continuar com ele, será muito bem-vinda. Da mesma forma como recebi a Aline aqui em casa, vou recebê-la. Não vou interferir na vida dos dois. Vou aceitar o que o Fernando escolher", disse.

Apesar de também aprovar Amanda, Dona Jaira acredita que a história de Fernando e Aline ainda não acabou. Para ela, a ex-sister é apaixonada por seu filho e ainda vai esperar por ele. "Acredito que ela ainda vai esperar o Fernando. Ela é uma menina fora de série. Foi amor à primeira vista. É aquela velha história: se o filho está feliz, a mãe também está. Se o Fernando está do lado da Amanda, que seja feliz com ela. Caso ele veja que é Aline, que seja feliz também com ela. Não sou contra nenhuma das duas".

A mãe de Fernando acredita que as atitudes do filho nos últimos dias não vão prejudica-lo dentro da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality.

adblock ativo