BBB 15: Douglas volta ao Paredão e enfrenta Adrilles

Mal escapou de uma berlinda e Douglas já está no segundo Paredão do Big Brother Brasil 15, formado neste domingo, 1º. Ele disputa a permanência da casa com Adrilles que, após empatar com Angelica no número de votos da casa, acabou sendo indicado pelo líder Rafael. A eliminação será na terça-feira, 3.

O emparedado Douglas não gostou de voltar ao Paredão em tão pouco tempo e disse que, se voltar, as coisas vão mudar. "Se eu ficar, o pau come".

O motoboy lembrou afirmou que o BBB é um jogo por R$ 1,5 milhão e que na casa, ninguém é amigo de ninguém. "Você jamais fala que vai votar em alguém. Se você faz isso, você está se comprometendo", comentou.

Já Adrilles aceitou a indicação de Rafael. O escritor até elogiou a personalidade do líder no jogo. "Eu falei desde o início que te acho um cara digno, ético e correto. Apesar do seu voto de minerva, eu continuo te apoiando", disse.

Apesar de ter sido salva da berlinda por Rafael, Angélica não gostou nem um pouco de saber que foi votada por Fernando. Logo depois do contato do Pedro Bial, ela e o brother conversaram. Mas as explicações do rapaz não lhe convenceram.

O brother argumentou dizendo que votou para defender Aline, acreditando que as Amanda e Tamires votariam nela. Porém, Angélica já havia dito que isso não iria acontecer.

"Meu voto não era em você. O jogo mudou todo. Meu voto era no Cézar. Achei que o Luan, Douglas e as meninas iam votar na Aline. Fiz para protegê-la", argumentou Fernando.

"Traiu minha confiança", respondeu Angélica.

adblock ativo