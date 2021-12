BBB 15: Douglas revela ter batido em ex-namorada

Os brothers estão cada vez mais à vontade na casa do Big Brother Brasil 15. Na madrugada desta terça-feira, 3, foi a vez de Douglas, que está no paredão, confidenciar histórias da sua vida.

Enquanto conversava com os colega de confinamento sobre relacionamentos, o motoboy confessou que já ter batido mais de uma vez em uma ex-namorada quando tinha 20 anos.

Segundo o motoboy, a moça não aceitou o fim do relacionamento e começou a persegui-lo. A agressão teria ocorrido durante uma festa na casa da família dela, quando a jovem teria cuspido bebida na cara dele. "Pegou o goró com gelo e virou pro lado e cuspiu na minha cara. Dei um soco só e ela desmaiou", disse Douglas.

O motoboy contou ainda que essa não tinha sido a primeira vez que ele agrediu a ex. Outra situação teria sido após uma balada, quando Douglas a encontrou em uma praça com seus amigos. Na ocasião, ela teria batido nela após a moça lhe queimar com cigarro.

"Eu vi que ela estava lá e eu resolvi encostar. Eu sentei e ela veio sentar do meu lado. Ela falou 'duvida eu te queimar com o cigarro' e eu falei que não duvidada. Ela veio com o cigarrinho [mostrando que queimou a mão]. Falei, não viaja, olha a me*** que você está fazendo", contou o brother.

E continuou: "Eu mudei de lugar. Ela veio e falou 'duvida eu apagar o cigarro', veio, apagou e tenho a cicatriz até hoje. Eu levantei, fui até o carro e falei tchau para a galera. Quando eu entrei no carro, pensei, está errado. Ela não pode fazer isso, eu voltei e quebrei ela, só na cara", revelou o motoboy, deixando os colegas da casa espantados.

O brother ainda disse que tem consciência do erro que cometeu e revelou que assumiria seus atos se, por acaso, fosse chamado em uma delegacia. Também contou que pagaria por eles citando a Lei Maria da Penha.

"Paciência tem limite. Se fosse hoje, ela iria na delegacia, daria queixa da Maria da Penha e eu iria de bom grado e falaria, eu bati. Estourou minha paciência. Eu ficaria um mês preso, eu pagaria cesta básica, não deveria ter batido", disse.

