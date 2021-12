BBB 15: brothers acusam Mariza de racismo

Além de estar no paredão, disputando a permanência na casa do Big Brother Brasil 15 com Angélica e Luan, a sister Mariza se viu envolvida em outra polêmica com os dois.



Durante um bate-papo no quarto enquanto se maquiavam, Amanda e Tamires criticaram a forma como Mariza falou de Angélica em relação a Luan, já que o brother adotou uma postura proibida no programa e Mariza fez uma ressalva que gerou indignação em Amanda e Tamires.

As sisters insinuaram que a professora de artes teria sido racista com a auxiliar de enfermagem.

"Na hora que ela falou, 'ainda bem que a outra negra da casa, a Angélica, não participou disso. Isso é muito feio", disse Amanda. Tamires também reprovou o comentário de Mariza, e disse que ficará surpresa se ela voltar do paredão, que disputa com Angélica e Luan.

Enquanto conversava com Cézar sobre os brothers a terem chamado de racista, Mariza explicou que se referiu a Angélica como um bom exemplo para comparar com Luan, o qual disse "que todo preto é ladrão" no início do programa.

"Eu falei, ainda bem que tem uma negra que não está metida nisso para endossar essa história dele. Aí ficaram dizendo que sou racista. São uns ignorantes".

Fora do programa, a mãe de Angélica, Maria do Carmo, fez um desabafo e disse que vai processar quem discriminar a filha. "Estamos sofrendo muito preconceito. Entram nas redes sociais e chamam minha filha de macaca, careca e fedorenta. Xingam muito a gente. Já fui à delegacia prestar queixa e vou novamente. Nosso advogado está colhendo provas para processar as pessoas".

