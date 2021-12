BBB 15: Angélica aconselha Talita a pedir teste de gravidez

Angélica está preocupada que Talita tenha engravidado no Big Brother Brasil 15. A técnica de enfermagem recomendou que a amiga faça um teste de gravidez, depois que a aeromoça revelou que a produção do programa não havia lhe mandado a pílula do dia seguinte. Mesmo assim, a moça continua transando com Rafael sem camisinha e sem tomar anticoncepcional.

Na noite deste domingo, 22, Angélica aconselhou Talita a pedir o teste e acabar com a dúvida.

"Fala: 'Eu estou desesperada porque ocorreu um ato'. Se não for possível mandarem outra, pede um teste [para gravidez], um exame clínico", disse Angélica.

A técnica de enfermagem ainda disse que estaria desesperada com a possibilidade de ter engravidado. "Ainda bem que você é tranquila", comentou.

