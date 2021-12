"BBB 15": Aline não gosta da "chamego" de Amanda e Fernando

Fora da casa do "Big Brother Brasil 15", Aline está acompanhando tudo o que e passa no reality e não está gostando nem um pouco da aproximação do namorando Fernando com Amanda.

Em entrevista ao Gshow, portal de notícias da Globo, a ex-sister disse que confia no amado, mas que Amanda já passou dos limites.

"Fernando é uma pessoa muito boa de coração, para ele essa aproximação é uma amizade e também uma superação. Ele não tem a visão que temos aqui fora e acredita no que Amanda fala lá dentro da casa", disse Aline.

Sobre o comportamento de Amanda, a ex-sister disse que tudo faz parte de uma estratégia de jogo. "Ela já passou dos limites. Se faz de vítima para ele, mente o tempo todo dizendo que nunca falou de mim. Não fala o real sentimento dela pelo Fernando e isso é um jogo sujo", contou.

Aline disse ainda que, apesar de saber do sentimento de Amanda por Fernando, não está com medo uma possível traição do brother. "Até mesmo a Amanda sabe que o olhar dele por mim é diferente. Só nós dois sabemos do nosso sentimento e o que vivemos", disse.

adblock ativo