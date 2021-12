"BBB 15": Aline apaga fotos de Fernando nas redes sociais

Ela bem que tentou se manter em cima do salto, mas não teve jeito. Depois de assistir a seu amado convidando Amanda para brincar de médico na casa do "Big Brother Brasil 15" (Globo), Aline se apressou em apagar todas as fotos do galã - e da família dele - dos seus perfis nas redes sociais.

Nem a opinião de Mariza, Adrilles e Luan - que acreditam ser uma estratégia de jogo de Fernando a aproximação com a paulistana - convenceu a loira do contrário. Pudera... ouvir da boca do produtor cultural que ele gosta dela e 'da outra' não deve soar bem aos ouvidos de quem ama.

Aline deixou o "BBB 15" dizendo que iria se casar com Fernando, pois o que eles viveram dentro do reality foi muito forte e intenso. Recentemente, a loira chegou a dar uma entrevista dizendo que a aproximação de Fernando e Amanda era estratégia de jogo, mas que Amanda já tinha passado dos limites, na tentativa de conquistar o brother.

Dentro da casa, Fernando está cada vez mais próximo de Amanda, mas não deixa de lembrar de Aline.

Durante conversa com Amanda, na madrugada de quarta-feira, 11, a sister perguntou desde quando Fernando está solteiro, se referindo aos relacionamentos do brother antes do programa.

"Quatro semanas, três semanas... Essa é uma pergunta que eu não sei. Agora eu devo estar. A verdade é que só quando eu sair daqui que eu vou saber", disse Fernando, imaginando que Aline já tenha desistido dele depois de sua aproximação com Amanda.

