BBB 14: Vanessa ganha líderança e já tem suas opções de voto

Vanessa conquistou a liderança do Big Brother Brasil 14, na noite desta quinta-feira, 20, durante uma disputa com Tatiele e Marcelo.

Depois de comemorar, a paulista foi conhecer o quarto do líder. Antes de dormir, ela e Clara conversaram sobre formação do próximo Paredão.

A primeira opção de Vanessa não é segredo. Seu voto é para Cássio deixar o programa. Clara, no entanto, lembra a possibilidade do bhother ser imunizado pelo Big Fone ou Anjo.

"Tem noção se tiver Big Fone e o Cássio atende?". "E aí, o que você vai fazer? Porque pode ser que o Slim atenda, ganhe uma imunidade e dê pra ele né?", acredita Clara.

Vanessa diz que seu plano B é indicar Valter: "Ah o Slim vai. Vou botar quem? Infelizmente... Mas eu tenho justificativa, o Slim já votou em mim, eu podia ter saído...".

Clara confessa que tem medo de ser uma das indicadas para a berlinda: "Esse Paredão eu estou com medo de ir, já tenho voto do Valter e da Angela né? Pode ser do Cássio também...", diz.

"Não, o Slim vai no Marcelo. O Marcelo falou que dois votos ele tem: do Cássio e do Valter", conta Vanessa.

