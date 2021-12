BBB 14: Vagner é eliminado com 50% dos votos

A fase BBB Turbo do Big Brother Brasil 14 acabou nesta terça-feira, 28, com a saída de Vagner, sexto eliminado do programa. O participante deixou o reality com 50% dos votos.

Fora da casa, em conversa com Pedro Bial, o empresário confessou que não esperava sair do programa tão cedo. "Achava que ia mais longe", disse.

Durante o Bate-papo BBB, o ex-brother contou acreditar que sua saída da casa teria sido em decorrência da brincadeira em que trocou o pote de sal com o pode te açúcar. Ele também afirmou ter medo da rejeição fora do confinamento.

Vagner disputou a permanência na casa com Cássio e Franciele.

