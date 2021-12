BBB 14: Marcelo revela que beijou Letícia sob o edredom

A eliminação de Letícia, na noite desta terça-feira, 19, deixou Marcelo arrasado. Assim que a modelo saiu da casa do Big Brother Brasil 14, o brother caiu no choro e foi procurar consolo com os amigos Roni e Tatiele.

Enquanto conversavam, Marcelo afirmou que ele e Letícia, além do chamego debaixo do edredom, deram alguns beijos.

"Vocês ficaram? Ela não falou nada. Eu fiquei desconfiada. Mas não perguntei para ela", perguntou Tatiele.

"Beijo mesmo foi ontem [segunda-feira] só. Ela falou: 'vamos esperar ver na terça-feira. Se passar, a gente continua", revelou Marcelo, lamentando a saída de Letícia e o fim das chances de relacionamento na casa.

Marcelo declarou que estava sofrendo mais do que esperava.

Fora da casa, Letícia nega que tenha ficado com o bhother. "Ele apenas pegou no meu lábio", disse a sister para explicar como Marcelo sabia que ela tinha usado manteiga de cacau.

Letícia, no entanto, não descartou a possibilidade ter ficado com Marcelo, caso não tivesse deixado a casa. "Não chegou a acontecer, mas talvez aconteceria. Não sei como ia progredir isso. Gosto muito dele, acho uma pessoa cheia de bons princípios. É o tipo de homem que eu gostaria de ter como namorado. E eu gosto de namoro", explica.

Paredão

Letícia deixou a casa com 54% dos votos. Ela disputou a permanência na reality com Diogo, que foi para o Paredão após atender o Big Fone, e Cássio, indicado pelos votos da casa.

Letícia foi indicada pela líder Clara. A sister foi a nona eliminada da atração.

adblock ativo