BBB 14: Hashtag #MarceloExpulso lidera no Twitter

O clima na casa do Big Brother Brasil 14 não está dos melhores entre os participantes e a hashtag #MarceloExpulso chegou a aparecer no topo do trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter.

A festa sábado, 15, foi marcada por muita bebida e uma briga entre Marcelo e Cássio, que acusou o brother se abusar de Angela quando ela estava bêbada e dormia nas almofadas que decoravam a festa, tirando o brother do sério.

"Você falou que eu tava beijando a Angela?", Marcelo perguntou ao líder. Marcelo diz que não fez nada e não aceita ser acusado pelo gaúcho. "Eu vi errado, então", diz Cássio ironizando as declarações de Marcelo. Para Cásio, Marcelo faltou com o respeito com a sister.

A briga envolveu quase todos os demais confinados. Tatiele acabou brigando também com Cássio e criticou o brother por afirmar algo que não viu. Marcelo chegou a dizer que Diego e Valter "entraram na pilha do Líder". Depois de tomar banho, Angela contou para algumas sisters que não se lembra do que aconteceu e os brothes voltaram a bater boca na sala da casa-grande.

A confusão dos confinados dividiu opiniões do público da internet. Enquanto alguns defendem Marcelo e o consideram inocente sobre as acusações de assédio ou abuso a Angela, outros acreditam que o brother teve sim segundas intenções com a sister

