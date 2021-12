BBB 14: Fran diz que se arrependeu de ter ficado com Diego

O assunto preferido das sisters Letícia e Franciele no Big Brother Brasil 14 é falar sobre relacionamentos. Sentadas nas espreguiçadeiras da área externa da casa, Fran acabou confessando que foi precipitada ao ficar com Diego.

"Quando eu fiquei com o Diego foi uma sensação da festa. Tipo, que saco estar aqui e não ficar com ninguém, festa chata... Daí eu comecei a conversar com ele, aí ele me falou alguns papos, foi bem direto e me identifiquei com ele", disse a gaúcha.

Por conta das constantes brigas com o namorado, Fran acredita que não foi uma decisão acertada. "Acho que poderia ter esperado um pouco mais para ficar com alguém. Acho que me precipitei. Não teria ficado com o Diego se soubesse que ele era assim", diz a produtora de eventos, que vive fazendo queixas das grosserias e da falta de atenção de Diego.

Junior, que também fez parte da conversa, perguntou a sister se o romance dos dois começou na primeira semana do confinamento. "Que isso! Já teve duas semanas de relacionamento", brinca ele após a resposta positiva da sister.

"Teve facas, né?", a gaúcha ironiza as divergências com o carioca. "Já tive umas trezentos DRs. Vinte só hoje", diz Fran.

