BBB 14: Famílias avaliam comportamento dos brothers

Enquanto os participantes estão confinados na casa do Big Brother Brasil 14, a família deles fica daqui de fora só bisbilhotando e se sentindo no direito de criticá-los.

Apesar de não ter visto a cena do beijão que rolou entre Vanessa e Clara numa festa, Francisca André, avó da modelo, diz que ficou surpresa com a atitude da neta. Para ela, mulheres só podem se beijar por amizade. "Não acho graça. Pra mim, beijo entre mulheres só se for no rosto e de amiga", diz a aposentada, de 74 anos.

O irmão de Cássio também não perdoa na hora de criticar o brother. "Dá raiva, mas ele é assim. Bobalhão", disse Henrique Lannes sobre as bobagens ditas pelo estudante no confinamento. "Estamos com a televisão ligada 24 horas e nós ficamos preocupados e também com raiva dessas pérolas", disse refrindo-se às polêmicas criadas em momentos incovenientes.

Outra que também criticou a atitude da filha foi Ivone Moraes, mãe de Angela. Não por ficar com alguém, mas por escolher justo um homem comprometido do lado de fora, que é o caso de Junior. Ainda assim, ela confia no bom senso da gata. "Acho que ela está carente. Mas precisamos nos colocar no lugar dessa namorada. A situação é delicada, mas confio na Angela, vamos ver o que ela vai decidir", ponderou.

A única que até agora só deu alegrias à família foi Letícia. Olemar Santiago, irmão da mineira elogiou o comportamento da gata, especialmente no que se refere às investidas masculinas. "Não é novidade, sempre foi assim", disse. Segundo ele, mulher falando mal de outra pode tirar a bacharel em Direito do sério. "Inveja, mulherada fofoqueira, que cria briguinha à toa... isso pode incomodar, mas ela vai tirar de letra", aposta.

