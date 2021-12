BBB 14: Brothers fazem as pazes em show de Thiaguinho

Parece que as brigas e desentendimentos não fazem mais sentido para os brothers na reta final do Big Brother Brasil 14. Na festa desta quarta-feira, 26, que contou com show de Thiaguinho, Clara, Vanessa, Valter Slim, Marcelo e Angela chegaram a dar um abraço coletivo celebrando a amizade ao som da música "A Amizade é Tudo".

"Essa música fala de um sentimento bonito, que é a amizade, que com certeza vocês vão levar daqui, que é muito admirável. Vocês são amigos para sempre, tenho certeza", disse o cantor.

Mais tarde, Clara resolveu procurar Marcelo para conversar. "Se eu sair amanhã, queria te pedir desculpa se eu te magoei. Eu juro que não fiz nada querendo te magoar. Eu fiz pensando no jogo. Mas eu acho você uma pessoa muito boa e não queria deixar de ser sua amiga", fala a sister, que disputa a permanência na casa com Slim.

Marcelo tranquiliza Clara e diz que fora da casa a relação entre todos será outra.

"Fiquei com raiva, falei várias coisas erradas que não queria ter falado. Mas se eu realmente não me importasse, eu não estaria ligando. Tem várias pessoas que já saíram, e eu não estou nem aí. Se eu estou falando com você é porque você realmente é uma pessoa boa. Desejo tudo de melhor. Nunca te desejei nada de mal. Se votei em você é porque eu tinha minha escala de amizade", continua Clara, que dá um beijo no rosto do brother.

Marcelo aceita as desculpas e diz que entende que cada um tem um jeito de pensar no jogo.

adblock ativo