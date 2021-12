BBB 13 terá paredão surpresa nesta sexta-feira

A Rede Globo divulgou nesta sexta-feira, 1º, que haverá um paredão surpresa nesta noite. Pelo Twitter, no dia 25, o diretor Boninho disse que o Big Fone deve tocar durante o programa ao vivo. Quem atender poderá indicar alguém da casa para ir para o paredão e ir para a despensa abrir uma caixa surpresa. A eliminação acontecerá na noite de sábado, 2, e, no domingo, 3, haverá uma nova formação de paredão.

Nas redes sociais, o público diz que o paredão surpresa serviria para compensar um erro da produção na prova do líder de quinta-feira, 28. Em um vídeo do programa, Kamilla teria cruzado o colchão inflável em 1,88 segundo, tempo maior do que os feitos por Anamara, Fani e Nasser. Depois o cronômetro passou para 1,135 até chegar a 1,4, tempo final que lhe garantiu a liderança.

