BBB 13: Kamilla é emparedada com Fani e Marcello

A noite desta sexta-feira, 1º, foi de reviravolta no programa Big Brother Brasil da rede Globo. Kamilla, que até então era líder, foi emparedada. Isso porque a direção do reality show reconheceu, após reclamações de internautas, que errou na prova do líder.

Houve problema na cronometragem da prova, que indicava que Nasser fez o tempo de 1,650, ao invés, de 1,065. Com isso, ele foi mais rápido que Kamilla e levou a liderança. O erro foi anunciado pelo apresentador Pedro Bial nesta sexta e deixou os brothers surpresos.

"Houve um erro na cronometragem na Prova do Líder. O cronômetro indicou o tempo de Nasser como um segundo e seiscentos e cinquenta milésimos. Um zero foi para o lado errado. E que diferença faz um zero... Nasser não fez a marca de um segundo e seiscentos e cinquenta milésimos. Portanto, Nasser foi o mais rápido. E daí, Kamilla, você não é a Líder. Nasser é o Líder".

Como Nasser também ganhou a Prova do Anjo e não poderia acumular os postos, Boninho e sua equipe decidiram suspender o anjo dessa semana.

Mais surpresas vieram pela frente com a sirene do Big Fone tocando. André foi o mais rápido e conquistou a missão de indicar um brother para o paredão. André aproveitou e emparedou seu desafeto na casa, Marcello.

Em seguida, os participantes souberam que teria um paredão surpresa. Nasser teve que fazer sua escolha na hora e optou por Fani. Os outros integrantes votaram e Kamilla e Anamara ficaram empatadas com três votos cada. Nasser desempatou e escolheu Kamilla.

Reação - Surpresa com a reviravolta, Kamilla ficou abalada e se isolou. A amiga Fernanda tentou animar a moça. "Sei que você tá em frangalhos por dentro". "Eu tenho meu direito de estar sem paciência. Não estou com raiva, estou surpresa. Eu fui Líder, Monstro e emparedada em um dia. Na verdade, não foi nem em 24 horas", resume a jovem.

Após uma noite de sono, Kamilla acordou mais esperançosa neste sábado, 2. Em conversa com a também emparedada, Fani, a paraense aposta na permanência delas na casa. "Tenho uma fé muito grande que vamos ficar. Eu gosto muito do Marcello, mas gosto muito de ti. Eu não sei, mas eu torço muito, muito. Toda hora eu falo, eu fiz o melhor que eu podia fazer".

Menos esperançosa, Fani conta que sonhou com sua saída. "Também tenho muita fé. Eu tive um pesadelo horrível, até contei para a Nanda e o galã. Sonhei que tinha saído e que o Marcello era favorito".

Fani aproveita a conversa com Kamilla para desabafar sobre a indicação do líder Nasser. "Ele disse que gostava muito de mim e eu disse que não acreditava. Não adianta. Eu não quero ser sua amiga nem aqui e nem lá fora. Nossos valores são diferentes, ponto. Ele quer pagar de amigo, de bonzinho".

Na noite anterior, logo após a indicação, Nasser tentou explicar sua escolha para Fani. "Eu penso de um jeito e você de outro", disse o gaúcho.

