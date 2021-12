BBB 13: Kamilla é eliminada com 68% dos votos

A paraense Kamilla foi eliminada da casa do Big Brother Brasil 13 na noite desta terça-feira, 12. A sister levou 68% dos votos do público, contra 24% de Andressa e 8% de Nasser, que também estavam no paredão.

Assim que o apresentador Pedro Bial anunciou que a miss deixaria a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, ela caminhou até a saída e mandou uma mensagem para os brothers. "Gente, boa sorte! Deus proteja vocês".

A decisão seguiu a preferência dos leitores do Portal A TARDE, que votaram em uma enquete realizada na última segunda-feira, 11. Dos 4656 votos, 72% foram para Kamilla. Nasser ficou em segundo lugar, com 16%, e Andressa obteve 12%.

adblock ativo