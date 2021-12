BBB 13 divulga participantes e ainda guarda surpresas

Os nomes dos participantes do reality show Big Brother Brasil 13 (BBB13), que estreia nesta terça-feira, 8, foi divulgado pela Globo nesta quinta-feira, 3. Segundo informa a emissora carioca, destes nomes, oito entram direto na casa, enquanto outros seis disputam duas vagas em uma casa de vidro. Além deles, outros seis ex-participantes do reality entram na casa. dessa vez, a casa de vidro ficará em um shopping da zona norte de São Paulo a partir deste sábado, 5.

Ela tem como finalidade confinar seis participantes. O público tem que escolher dois. Já os seis ex-participantes, que enfrentaram paredões virtuais no site do programa nos últimos meses, serão revelados na estreia do programa. A atração, dirigida por Boninho, contará com a apresentação de Pedro Bial, como nas edições anteriores. O prêmio será de R$ 1,5 milhão. Entre os participantes divulgados nesta quinta-feira estão quatro homens e quatro mulheres. Conheça e comece sua torcida:



Aline, 31 anos

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Profissão: Recepcionista

André, 24 anos

Cidade: Vitória - ES

Profissão: Empresário

Andressa, 23 anos

Cidade: Cianorte - PR

Profissão: Esteticista

Aslan, 32 anos

Cidade: Recife - PE

Profissão: Artista Plástico

Fernanda, 26 anos

Cidade: Belo Horizonte - MG

Profissão: Advogada

Ivan, 26 anos

Cidade: Rio Claro - SP

Profissão: Professor de Inglês

Marien, 25 anos

Cidade: Belo Horizonte - MG

Profissão: Bailarina de Flamenco

Nasser, 24 anos

Cidade: Porto Alegre - RS

Profissão: Vendedor

Veja quem são os seis participantes que brigarão por duas vagas na casa de vidro





André, 25 anos

Cidade: Brasília - DF

Profissão: Advogado

Bernardo, 29 anos

Cidade: Florianópolis - SC

Profissão: Empresário

Kamilla, 25 anos

Cidade: Belém - PA

Profissão: Modelo

Kelly, 26 anos

Cidade: Curitiba - PR

Profissão: Secretária

Marcello, 31 anos

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Profissão: Personal Trainer

Samara, 30 anos

Cidade: São Paulo - SP

Profissão: Vendedora

