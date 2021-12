BBB 13: Dhomini e Anamara são os emparedados

A semana não começou bem para os veteranos Anamara e Dhomini. Eles foram escolhidos para compor o paredão na noite do último domingo 20. Os brothers indicaram Dhomini, que teve seis votos, já Maroca foi indicada através do voto do líder, Ivan.

"Foi dada a largada, Dhomini e Anamara no Paredão", revelou Bial. Na próxima terça-feira, 22, o público escolhe quem deve deixar a casa do BBB 13.

