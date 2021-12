BBB 13: Aslan e Marcello disputam para ficar na casa

Em uma semana de muitas surpresas na casa do Big Brother Brasil 13, o paredão foi formado por dois novatos no programa. Aslan e Marcello disputam a permanência na casa, que será decidida na próxima terça-feira, 28.

Aslan foi indicado ao paredão pela líder Anamara, que voltou ao confinamento decidida a votar em Elieser, mas por conta da imunidade do brother teve que mudar seu voto. "Eu ia votar no Elieser. Tinha três motivos para votar nele, mas, já que ele está imune, eu vou votar no Aslan".

Logo a sister emenda a sua justificativa: "Em uma conversa, ele me disse que não estava aqui por R$ 1,5 milhão e sim por relações inter pessoais. Aqui só temos 14 pessoas para ter esse tipo de relação. Aí fora tem muito mais gente para ele ter essas relações. Além disso, ontem ele disse que queria que eu saísse. Então, chumbo trocado não dói". Afirmou.

Já Marcello foi indicado através do voto de minerva de Anamara, já que ele, André e Kamilla tiveram três votos.

