BBB 13: Andressa, Kamilla e Nasser estão no paredão

Mais um paredão triplo movimentou a casa do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 10. Antes de conhecer os indicados que vão disputar a preferência do público, no entanto, o apresentador Pedro Bial revelou aos brothers mais uma pegadinha do BBB crazy: o argentino Miguel, que se despediu da casa.

A sister Fani, que se envolveu com Miguel durante o pouco tempo que ele permaneceu confinado, demonstrou tristeza mas disse que se sentia revigorada no jogo.

Despedidas à parte, era hora de votar. Andressa revelou o segredo da caixa surpresa e indicou Kamilla ao Paredão. Em seguida, a líder Fernanda mandou Nasser para a berlinda. O último indicado, desta vez pela maioria dos votos da casa, foi Andressa.

