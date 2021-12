BBB 13: André e Fernanda disputam paredão após saída de Fani

A veterana Fani foi a 11ª eliminada do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 17, após disputar a preferência do público com Nasser. A loira recebeu 62% dos votos, contra 38% do adversário, que continua na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na mesma noite em que Fani foi eliminada, mais um paredão foi formado, desta vez com o casal André e Fernanda. O capixaba foi indicado pelo líder Nasser e a advogada completou a formação do paredão duplo após o líder desempatar a votação da casa, já que Fernanda e Natália receberam dois votos cada.

