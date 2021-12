Batmóvel é vendido por US$4,2 milhões

Um homem do Arizona com um interesse especial por Batman e Robin comprou o Batmóvel original, dirigido na clássica série de televisão, com um lance de 4,2 milhões de dólares em um leilão no sábado.

Rick Champagne, dono de uma empresa de logística na região de Phoenix, saiu com o carro preto, futurista de dois lugares apresentado em "Batman", a série estrelada por Adam West e Burt Ward de 1966 a 1968, depois de lances divertidos no leilão em Scottsdale, no Arizona. "Eu realmente gostava de Batman e vim aqui com a intenção de comprar o carro", disse Champagne, de 56 anos, à Reuters em uma breve entrevista depois que ele comprou o carro. "Eu tive a possibilidade de comprá-lo. Isso foi um sonho que se tornou realidade."

O leilão Barrett-Jackson foi a primeira vez que o carro foi colocado à venda ao público. Além de o preço de oferta de 4,2 milhões de dólares, o comprador terá que pagar um adicional de cerca de 420.000 dólares em taxas. O Batmóvel é baseado em um Lincoln Futura 1955, um "carro-conceito" construído na Itália pela Ford.

Em 1965, o "carro-conceito" foi comprado por 1 dólar pelo famoso customizador George Barris, que tinha apenas 15 dias e 15.000 dólares para transformar o veículo para o programa. Ele era o dono do veículo desde então.

Barris disse à Reuters que tinha fornecido veículos para filmes e programas de televisão antes, mas este teve que ser bem diferente do que os outros. "A cada pow, bang, wow, wee, eu queria que o carro fizesse algo como os atores", disse Barris, de 87 anos, em uma entrevista antes do leilão. "O carro tinha de ser uma estrela por conta própria. E tornou-se uma".

O carro tem um motor V-8 e instrumentos no volante, além de itens inovadores. Mas as gerações de expectadores vão se lembrar mais dos Bat acessórios adicionados para a série, incluindo um telefone e a capacidade de dispensar coisas como óleo, fumaça e pregos para combater vilões - sem mencionar o duplo pára-quedas traseiro para curvas rápidas.

Barris disse que o veículo percorreu o país após a série e um filme e, em seguida, ficou em uma sala de exposição particular na Califórnia. Ele disse que era hora de se separar do carro e deixar que um novo proprietário ficasse com as Bat chaves.

adblock ativo