Batman volta à TV na série Gotham

Após vários filmes e desenhos animados, Batman voltou à TV americana com a série "Gotham", para contar as origens do homem-morcego.

A nova série começou a emitir seu "bat-sinal" nesta segunda-feira, na Fox, que aposta em "Gotham" para recuperar a audiência no horário nobre.

"Gotham" apresenta um Bruce Wayne de 12 anos - interpretado por David Mazouz - que presencia o assassinato, a sangue frio, de seus país em um beco escuro da Nova York contemporânea.

Mas a intriga se orienta para o jovem inspetor James Gordon (Ben McKenzie), que se tornará mais tarde o comissário da polícia de Gotham City e a verdadeira estrela da série, enquanto Wayne amadurece e começa a usar a capa e a máscara de Batman.

"Prometo que vou encontrar o homem que fez isto", diz Gordon ao jovem Wayne na cena do crime.

O site Rotten Tomatoes, que analisa a reação do público e da crítica, assinalou que a série de Bruno Heller recebe 95% de opiniões positivas.

A primeira temporada de 16 episódios também traz personagens icônicos como Mulher Gato e Pinguim.

A Netflix adquiriu os direitos de distribuição mundial de "Gotham", incluindo na América Latina.

