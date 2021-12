Baterista do Capital Inicial lança livro em Salvador

Nesta quinta, Fê Lemos, baterista do Capital Inicial, promove em Salvador o lançamento de seu livro Levadas e Quebradas. O evento acontece no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Salvador Shopping, quinta-feira, 30, a partir das 18 horas, e conta com bate-papo e noite de autógrafos.

Na obra, Fê conta os seis últimos anos de sua vida na estrada com a banda Capital Inicial, além de histórias de seu projeto solo Hotel Básico. A trajetória do Aborto Elétrico, grupo que deu origem à Legião Urbana, também está no livro. Entrada franca.

