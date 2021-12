Baseada na história da dinastia Médici, minissérie estreia no Fox Premium 1

Dinheiro e poder, há muito tempo, andam juntos. No Renascimento europeu, quando as artes e os homens passam a ter evidência, um clã se fez presentes nas artimanhas e manipulações políticas: os Médici.

Banqueiros de Toscana do século XV, quando a Igreja Católica e o conceito de Deus eram palavra final em todas as discussões, eles ganharam seu lugar nos livros de história como responsáveis por tirar da marginalidade a arte e o humanismo – com, claro, muitas cifras envolvidas.

A história da família é o ponto central da minissérie Medici: Masters Of Florence, que estreia hoje, às 23 horas, no canal FOX Premium 1.

Filmada na toscana italiana, lugar que ficou conhecido como berço do movimento renascentista, a série tem seu início com o assassinato de Giovanni de Médici (Dustin Hoffman), patriarca da família.

Que o figurão de fato morreu, em meados do século XV, é verdade. Ninguém, no entanto, conseguiu explicar as circunstâncias. No drama histórico, isso vira a chave para uma conspiração, o suspense que norteia a primeira temporada.

Depois da morte do primeiro banqueiro, o poder fica nas mãos dos seus filhos, Cosimo (Richard Madden, de Game of Thrones) e Lorenzo (Stuart Martin, de Robin Hood). Tanto na série quanto na trama que a originou, eles enfrentam pessoas obstinadas a fazer com que a família saia do poder.

Esbarram, é claro, na crescente fortuna dos Médici, elemento protagonista na hora dos acordos firmados pela dinastia, o que fez com que ela fosse capaz de literalmente fazer com que a região ficasse sob seu controle.

“É uma família muito importante e, claro, foi retratada muitas vezes e de várias maneiras”, explica Alessandro Sperduti, ator italiano que vive Piero de Médici, filho mais velho de Cosimo.

“Eles tentaram fazer essa história mais relacionável para as pessoas que estão assistindo”, continua o ator. “Trabalharam no figurino, no modo como falamos, ao mesmo tempo em que tentaram dar a real essência dos personagens”.

Escrita por Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, Medici: Masters Of Florence tem oito episódios, cada um com cerca de uma hora de duração. Não é, no entanto, uma produção enfadonha de assistir.

A fotografia, com espiadelas pela Toscana, é bastante bonita, e a série segue com uma estética antiga capaz de agradar os fãs do gênero. Com bons diálogos, torna-se uma história instigante de acompanhar.

Isso graças ao fato de que, se por um lado vemos a família tecer uma política de clientelismo que a mantém no topo, por outro vemos os Médici como promotores da cultura e da arte, com artistas como Michelangelo e Botticelli na manga.

“Meu tipo favorito de filme e série de TV é o baseado em histórias verdadeiras ou em personagens reais”, diz Sperduti. “Você aprende o que acontece na história, talvez aprende mais sobre uma família que só tinha ouvindo falar. Pode ir mais a fundo nas vidas e histórias sobre personagens que realmente existiram, mas, ao mesmo tempo, faz isso de um modo agradável”.

A primeira temporada teve seis meses de filmagens. A segunda já foi confirmada – mais um indicativo do sucesso que as produções históricas têm.

“Será centrada na vida de Lorenzo, O Magnífico. Essa é uma parte um interessante, acho que teremos novos personagens, muitos artistas que foram importantes para a História”, diz o ator italiano. Isso porque grande parte do fomento à linguagem artística vem justamente de Lorenzo, famoso pelo seu apurado gosto estético e cultural.

Serviço

O quê: Médici: Masters of Florence

Quando: Domingo, 11, às 23h

Onde: Canal FOX Premium 1

*A entrevista foi concedida ao A TARDE pelo canal FOX

adblock ativo