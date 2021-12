"Banheira do Gugu" volta mais comportada e público reclama

O quadro "Banheira do Gugu", sucesso nos anos 90, foi a principal atração do programa do Gugu, na noite desta quinta-feira, 28, na Record.

A edição do quadro contou com a participação do ex-BBB Kleber Bambam, Denise Rocha, Marcos Oliver, Fabiana Andrade, Diego Grazolen, Indianara Carvalho, Verônica Araújo e Leo Rodrigues, que protagonizaram a famosa disputa para saber qual time consegue pegar o maior número de sabonetes em uma banheira.

Algumas mudanças acabaram deixando alguns telespectadores do programa decepcionados. As sungas e biquínis deram lugar a calções e shortinhos mais comportados.

O público usou as redes sociais para comentar o assunto, que foi um dos mais falados do Twitter, com a hashtag "#BanheiradoGugu".

O Bambam devia ser fixo na #BanheiraDoGugu — Victor Coelho (@mionzinho_) 29 maio 2015

Na minha época as mulheres usavam calcinha fio dental. Hoje usam short. Decepção! #BanheiraDoGugu pic.twitter.com/WDN8l0cNqE — Hialley Gouveia (@Hialley) 29 maio 2015

