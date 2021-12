Bando Virado no Mói de Coentro estreia projeto de verão

A banda de forró Bando Virado no Mói de Coentro voltam aos palcos baianos com o projeto Verão Virado, que vai acontecer sexta-feira, 7, às 23h, no Sunshine Bar. No repertório, o grupo vai apresentar canções autorais e clássicos populares conhecidos nas vozes de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Jackson do Pandeiro.

O projeto Verão Virado vai percorrer diversos bares e bairros de Salvador durante o verão, sempre com grupos convidados. No dia 21 de dezembro, na segunda edição do projeto, a Banda Pirombeira será a convidada.

