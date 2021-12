Bandas baianas concorrem ao VMB 2012

A MTV Brasil divulgou nesta segunda-feira, 3, a lista final dos indicados ao Vídeo Music Brasil 2012 (VMB). E as bandas baianas Vivendo do Ócio, com O Pensamento é um Imã, e Cascadura, com Aleluia, fazem parte da lista na categoria Melhor Disco.

A Vivendo do Ócio ainda concorre com a Melhor Música, Nostalgia. O projeto Agridoce, da baiana Pitty, também foi lembrada concorrendo a Melhor Álbum, Artista do Ano e Melhor Capa.

Em sua página no microblog Twitter, a Vivendo do Ócio comemorou a indicação. "Conseguimos! Obrigado de coração a todos vocês que votaram! Agora é esperar". A Cascadura também usou o espaço para agredecer aos fãs. "A banda está na segunda fase do VMB 2012! Tudo graças a vocês que nos deram esta grande força, valeu mesmo."

Outro nome baiano que concorre ao VMB deste ano é o de Gal Costa. A cantora foi indicada na categoria de melhor artista feminino - disputando o prêmio com Maria Gadú, Mallu Magalhães, Rita Lee e Gaby Amarantos.

Após a escolha da audiência, que terminou nesta segunda-feira, 3, a Academia VMB 2012, composta por jornalistas, críticos e formadores de opinião, vai decidir os vencedores em 10 das 12 categorias da premiação. O público ainda vai poder escolher os melhores nas categorias Hit do Ano e Artista Internacional.

Confira a lista completa de indicados:

Clipe do Ano

Fresno - Infinito (dir. Daniel Ferro)

ConeCrewDiretoria - Chama os Mulekes (dir. Toddy Ivon)

Edi Rock part. Seu Jorge - That's My Way (dir. Rabu Gonzales)

Gaby Amarantos - Xirley (dir. Priscilla Brasil)

Vanguart - Mi Vida Eres Tu (dir. Ricardo Spencer)

Racionais MC's - Mil Faces De Um Homem Leal (Marighella) (dir. Daniel Grinspum)

Emicida - Zica, Vai Lá (dir. Fred Ouro Preto)

Mallu Magalhães - Velha e Louca (dir. Paulo Granda)

Criolo - Mariô (dir. Del Reginato)

Garotas Suecas - Não Se Perca Por Aí (dir. Arthur Warren/Gustavo Suzuki)

Artista do Ano

Rita Lee

Emicida

Agridoce

Vanguart

Gaby Amarantos

Melhor Artista Masculino

Projota

Dinho Ouro Preto

Emicida

Criolo

Lenine

Melhor Artista Feminino

Maria Gadú

Mallu Magalhães

Gal Costa

Rita Lee

Gaby Amarantos

Melhor Música

Vivendo do Ócio - Nostalgia (Jajá Cardoso/David Bori/Luca Bori/Dieguito Reis/Pablo Dominguez)

Emicida - Dedo na Ferida (Emicida)

Rita Lee - Reza (Rita Lee/Roberto de Carvalho)

Vanguart - Mi Vida Eres Tu (Helio Flanders/Reginaldo Lincoln)

Wado - Com a Ponta dos Dedos (Wado/Glauber Xavier)

Melhor Disco

Vivendo do Ócio - O Pensamento é um Imã

Vanguart - Boa Parte de Mim Vai Embora

Cascadura - Aleluia

Agridoce - Agridoce

BNegão & Seletores de Frequência - Sintoniza Lá

Melhor Banda

ConeCrewDiretoria

Restart

Forfun

Gloria

Vanguart

Revelação

Rancore

Projota

ConeCrewDiretoria

Melhor Capa

Autoramas - Música Crocante (arte: 45 Jujubas)

Zeca Baleiro - O Disco do Ano (arte: Gilson Braga/Marcos Hermes)

Vanguart - Boa Parte de Mim Vai Embora (arte: LuOrvat Design/Vinicius Mania)

Agridoce - Agridoce (arte: Rogério Fires/Otávio Sousa)

Gaby Amarantos - Treme (arte: Greenvision/Gotazkaen)

Aposta

RAPadura Xique Chico

Soulstripper

O Terno

Lemoskine

Selvagens à Procura de Lei

