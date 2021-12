Banda volta ao SuperStar após erro de Daniela Mercury

A banda Fulô de Mandacaru, eliminada por um erro de Daniela Mercury, que votou "não" quando queria ter votado "sim", vai continuar no SuperStar. Segundo o UOL, a banda vai se juntar a Preto Massa, Os De Paula e a baiana Alphazimu na repescagem, que acontecerá no quinto programa.

No primeiro programa, com o erro de Daniela - que participa pela primeira vez da atração -, a tela não se levantou, já que a banda não atingiu os 70% mínimo de aprovação. A apresentadora Fernanda Lima ainda tentou falar com a direção para corrigir a situação, mas não foi atendida.

