Banda Malta ganha SuperStar com 74% dos votos

A noite deste domingo, 6, vai ficar na história da banda Malta. Com 74% dos votos, o grupo liderado pelo vocalista Bruno Boncine venceu o programa SuperStar e levou o prêmio de R$ 500 mil, quatro carros e um contrato com uma gravadora.

A grande final do programa foi divida em três partes. Na primeira, as bandas finalistas Malta, Jamz, Luan e Forró Estilizado e Suricato atingiram 70%, 61%, 56% e 50% dos votos, respectivamente, o que eliminou as duas últimas. Na segunda, as classificadas fizeram uma apresentação apenas para deleite do público. Malta interpretou "Against All Odds", de Phil Collins, e Jamz deu seu toque na canção "Love Never Felt So Good", de Michael Jackson e Paul Anka.

Já na terceira parte da decisão, a votação voltou a valer e os dois grupos finalistas tocaram músicas autorais. Jamz foi a primeira a se apresentar e conseguiu 47% dos votos, em seguida, Malta atingiu 74% dos votos com a música "Supernova", composta por Bruno, tornando-se, assim, a primeira banda a vencer o programa.

Com um rock 'n' roll romântico, o grupo de São Paulo manteve a mesma média de pontos desde sua primeira apresentação, permanecendo entre os primeiros colocados nas audições, e quase sempre com canções autorais.

Confira vídeo da primeira apresentação da Malta na final, com a música "Entre Nós", de Bruno Boncine:

