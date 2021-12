Banda campeã do 'SuperStar' será conhecida neste domingo

Após três meses, o público conhecerá neste domingo, 6, a banda campeã do "SuperStar" (Globo). A grande final deverá ser eclética, com representantes de rock, pop, jazz e forró: Malta, Suricato, Jamz e Luan e Forró Estilizada, respectivamente.



"Estou bastante ansiosa. As pessoas em casa vão torcer muito. Vai ser emocionante", diz a apresentadora Fernanda Lima. "Várias vezes chorei assistindo ao "The Voice Brasil" (Globo). Vou ter essa sensação novamente, mas em maior proporção, por se tratar de bandas", completa.



A final do reality deve ser simples. As bandas voltam a se apresentar na tentativa de conquistar o voto do telespectador. Aquela que conseguir o maior número de votos levará o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Som Livre.



A cantora Ivete Sangalo, jurada da atração e que já se emocionou durante a disputa, comemora o sucesso dos finalistas, mas também apoia as bandas que ficaram de fora: Move Over e Bicho de Pé. "Tenho um show no Rio, neste sábado, e quero eles no palco. Vamos brindar o sucesso deles no programa", comenta a jurada do reality.



A banda Suricato, que chegou a misturar ritmos na atração e tocou com instrumentos criados pelos próprios integrantes, avalia como positiva a repercussão do programa. “Esse reality ajudou a salvar a nossa banda. Somos, com certeza, novos artistas depois dessa experiência”, comenta Rodrigo Suricato, vocalista do grupo.



Outra banda que ganhou o carinho do público foi a Malta, apontada como uma das favoritas ao prêmio. O grupo impressionou ao apostar em canções românticas em contraste ao visual roqueiro. “Mostramos no programa que os brutos também amam. E foi o diferencial apresentar esse lado”, diz o vocalista Bruno Boncini.



Segundo o jurado Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, o propósito do programa foi alcançado. “Nós sabemos as dificuldades de uma carreira musical. Se a gente puder de algum modo empurrar esses talentos para o sucesso, será uma vitória”, comenta o cantor e compositor.



Ousado, o "SuperStar”" inovou ao interagir com o telespectador, que vota por meio de um aplicativo para celular e tablet. Mas a atração perdeu para o “Programa Silvio Santos” (SBT) em todos os domingos de maio, com média de 11 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São Paulo).

