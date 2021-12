Band pensa em Rafinha Bastos para o lugar de Gentili

Com a ida de Danilo Gentili para o SBT, a Band pensa em manter o programa Agora é Tarde na grande da programação. E para substituir o apresentador, segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, a emissora estaria pensando no também ex-CQC Rafinha Bastos.

Na emissora, Rafinha já esteve no ar com o programa A Liga.

