Band define novas socialites do Mulheres Ricas

A Band já escolheu o elenco da segunda temporada do reality-show Mulheres Ricas. Segundo o jornalista Flávio Ricco, em sua coluna no Uol, Aeileen Varejão, Andréa Nóbrega, Cozete Gomes, Mariana Mesquita e Narcisa Tamborindeguy vão mostrar as vidas no reality-show. Val Marchiori, Débora Rodrigues, Lydia Sayeg e Brunete

Fraccaroli, que participaram da primeira edição, não renovaram contrato para continuarem no programa.

Aeileen Varejão é cantora e já lançou três CDs. Andréa Nóbrega é ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega e chegou a atuar no programa A Praça é Nossa. Cozete Gomes é diretora de marketing do Skyline Hall, casa de shows paulistana. A modelo Mariana Mesquista é ex-esposa do jogador Luizão. Já Narcisa Tamborideguy, que fez parte da primeira temporada, é formada em Direito e Jornalismo e já escreveu os livros "Ai, que loucura" e "Ai, que absurdo". Além disso, e ex-esposa de Boninho.

