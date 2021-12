Band anuncia que CQC sairá do ar em 2016

Parece que nem a mudança na bancada e no time de repórter do "CQC" conquistou a direção da Band. Nesta quarta-feira, 9, a emissora anunciou que o programa fará uma pequena pausa e só retornará em 2017.

Desde o início do ano, o programa vem tendo problemas com audiência. Segundo o Ibope, o programa chegou a registrar 2 pontos de audiência no segundo semestre.

Por meio de nota, a emissora se pronunciou e explicou o motivo do ano sabático. "O intervalo entre as temporadas será estendido para que tenhamos tempo de voltar com mais força em 2017", afirma Diego Guebel, criador do formato e diretor-geral de conteúdo da Band.

A emissora ainda informou que Dan Stulbach, responsável por comandar a bancada, está envolvido em uma nova produção do canal. Ele irá apresentar um novo programa da emissora, "História não escrita", que vai contar as principais passagens históricas a partir do descobrimento do Brasil.

Com 8 anos e cerca de 339 edições, o CQC chegou a lançar muitos nomes que já estão em outras emissoras, como Rafinha Bastos, Monica Iozzi, Dani Calabresa, Felipe Andreoli, Oscar Filho, Rafael Cortez e Danilo Gentili.

