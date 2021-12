Band acelera produção de 'Mulheres Ricas'

O reality show "Mulheres Ricas" irá para sua segunda temporada e está em ritmo acelerado de produção na Band. A atração teve boa audiência e sucesso de repercussão no começo deste ano. Nesta nova fase, houve mudanças na formação do elenco.

Da temporada anterior, apenas Narcisa Tamborindeguy foi mantida. As outras componentes serão Aeileen Verejão, Andréa de Nóbrega, Cozete Gomes e Mariana Mesquita. Todas elas já estão trabalhando nas gravações, que deverão ser finalizadas no final do ano.

"Mulheres Ricas" tem estreia prevista para janeiro de 2013. O programa irá ao ar durante as férias do programa "Custe o Que Custar", repetindo assim a mesma estratégia de sucesso deste ano.

