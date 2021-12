Band abre inscrições para a quarta temporada do Masterchef

As inscrições para participar da quarta temporada de Masterchef estão abertas. Quem ainda tem esperanças de participar do reality precisa entrar no site da Band e preencher o formulário até o dia 31 de janeiro.

Como esta não é a edição 'Profissionais' nem 'Júnior', os candidatos devem ter mais de 18 anos e não podem ter estudado gastronomia ou trabalhado em cozinhas profissionais.

