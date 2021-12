Band abre as inscrições para o reality musical "X Factor"

As inscrições para a versão brasileira do reality musical "X Factor" já foram abertas pela Band, tanto para artistas solo, quanto para grupos musicais. O programa contará com 26 episódios, que irão ao ar no segundo semestre deste ano.

O time de jurados ainda não foi divulgado, mas a emissora já abordou nomes como Anitta, Wanessa Camargo e Rick Bonadio para integrar a bancada.

Quem quiser participar precisa ter 16 anos completos até o dia 6 de julho, preencher um cadastro e enviar um vídeo de até 2 minutos (não editado e sem fundo musical) para a produção do programa.

A versão original do programa já revelou talentos como Leona Lewis e o grupo One Direction.

