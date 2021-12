Balacobaco: Patrick ensaia com Zé Maria para programa de TV

Esperançosa, Cremilda convida Aragão e Adamastor para um almoço. Isabel e Mirela ficam assustadas com Diva e Dóris. Violeta se irrita com as insistentes declarações de amor de Vinagre. Norberto convida Isabel para sair novamente e ela aceita. Lucas lembra de Betina e deixa Luiza chateada. Norberto diz a Magno que Isabel está caída por ele e o capanga conta que arrumou uma paquera rica. Diva planeja se aproximar de Isabel como amiga para depois destruí-la. João Paulo comenta com Vicente sobre seu interesse em Abigail.

Cabisbaixo, Patrick ensaia com Zé Maria para o programa de TV. Curiosos, André e Danilo falam sobre Catarina e ficam sem reação quando Jayme aparece. Taís tenta incentivar Isabel a namorar, mas ela não sabe se está pronta. Durante o jantar, Norberto diz a Isabel que está chocado por descobrir que Eduardo é mau caráter. Cremilda conversa com Zé Maria e conta que encontrou o seu engomadinho. Norberto leva Isabel para o seu apartamento e ela encontra a foto dele com as gêmeas Paranhos no dia do casamento em Angra.

adblock ativo