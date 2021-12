Balacobaco: Magno conta que Norberto matou Darley

Magno conta que Norberto matou Darley. Vicente e Fabiana não acreditam no capanga e pedem para Eduardo expulsa-lo de casa. O advogado se nega e decide ouvir o que Magno tem a dizer. Norberto mente sobre ter uma amante e Isabel insiste, perguntando quem está na foto com ele, usando as perucas. Hilda e Josefina ficam com ciúmes de Cremilda e Osório/Deodoro. Fabiana e Vicente se surpreendem ao saber que Norberto tinha um cassino. Eduardo entende que se Magno voltar a ser parceiro do vilão, o seu testemunho será anulado. Violeta se irrita ao ouvir Plínio e Duílio falando. Norberto alega que a foto foi tirada em um cruzeiro e que ele não sabe a identidade das mulheres. Isabel pede para rever a imagem, deixando-o irritado, mas começam a procurar. Vitória fica em estado de choque ao ver Magno. Eduardo tenta acalmá-la, enquanto Rafael demonstra indignação. Taís pede para falar com a tia e Isabel pede que o marido continue a busca. Marlene avisa a Aragão sobre o chá de bebê e o proíbe de estar em casa na hora do evento. Diva ameaça Dóris e diz que vai contar para Zé Maria sobre o encontro da irmã com Magno. Duílio pede para conhecer Marcelona, mas Plínio avisa que é impossível, pois existe um contrato. Luiza reclama da intimidade de Lucas com Dóris. O jovem se diverte com o ciúme da namorada. Magno garante para Eduardo que vai manter seu depoimento perante o júri, mas vai se afastar da cidade com medo de Norberto. Osório/ Deodoro proíbe a participação das filhas de Cremilda no golpe. Dóris fica devendo um favor a Diva, mas continua em choque por ser chantageada pela irmã e Zé Maria fica assustado ao ver sua musa chorando. Com ciúmes, André revela a Danilo que também beijou Catarina. Diva vai à casa de Eduardo conversa com o advogado. Arthur dá um carro novo para Catarina. Violeta se veste de homem e vai até a Rádio AMpola para descobrir a identidade de Marcelona. Acompanhada por Isabel, Taís conta para Abigail que Eduardo é seu pai biológico.

