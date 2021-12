Balacobaco: Diva quase flagra Norberto com Isabel

Na novela da Record, Diva (Bárbara Borges) vai ao restaurante favorito de Norberto (Bruno Ferrari), pois acredita que é traída. Sem desconfiar, Norberto segue para o restaurante italiano com Isabel (Juliana Silveira), que sugere um local de gastronomia tailandesa. Norberto parte com a arquiteta antes de entrar no restaurante onde Diva está de tocaia. A cena vai ao ar nesta sexta-feira, 9.

