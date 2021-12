'Balacobaco': clima ficará pesado entre Taís e Abigail

Abigail (Sylvia Bandeira) pega o livro da neta Taís (Letícia Medina) sem autorização e começa rabiscá-lo. Irritada com a situação, Taís inicia uma discussão. Abigail responde à neta e afirma que convivência é concessão. Magoada, Taís entende como se fosse um sacrifício para Abigail morar com ela e fica indignada quando a avó pede que pare com drama.

