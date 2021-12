Bailarino que fez nu frontal em 'Amor & Sexo' fala sobre experiência

O bailarino Luiz Menezes, que protagonizou uma nudez no programa "Amor & Sexo" (TV Globo) na noite desta quinta-feira, 9, postou em sua conta do Instagram um desabafo falando sobre a experiência. "Uma sensação de várias coisas está passando pela minha cabeça... dever cumprido, exposto, medo, choro (chorei muito), mas acima de tudo a sensação de ser amado!", escreveu.

Ainda na postagem, ele também aproveitou para falar do apoio que recebeu da esposa, Vanessa Pedro, da família e da produção do programa. "Uma força incrível irradiou no estúdio no dia de gravação, @fernandalimaoficial sempre com seu carinho e apoio, @antonioamancio com seu olhar minucioso e generoso mas de todas as palavras e incentivo levo no coração e alma o apoio incondicional da minha esposa @vanessapedrom que desde o início me apoiou e esteve presente na gravação, sempre acho que quando temos um desafio as pessoas que amamos nos fortalecem mais ainda. Minha família ao meu lado, não tem como não enfrentar".

