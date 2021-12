Baianos Lucas e Orelha seguem para a final do "SuperStar"

Lucas e Orelha continuam na disputa e seguem para a grande final do programa "SuperStar", da Rede Globo. No programa deste domingo, 5, a banda soteropolitana - que tem os rapazes como vocalistas -, não apresentou uma música autoral, mas alcançou o segundo lugar no ranking de aprovação, o que garantiu a classificação.

Os baianos apresentaram a música "Ritmo Perfeito", que virou sucesso na voz da cantora Anitta, e conseguiram 62% de aprovação. A porcentagem não foi suficiente para subir o "telão", mas como os jurados podem agraciar uma das bandas com 7%, o cantor Thiaguinho - padrinho dao grupo - acabou colaborando para a classificação. Por fim, a banda acabou sendo aprovada e com mais elogios do padrinho.

"No ranking do Brasil vocês já estão, porque por onde eu passo falam de vocês. Foi uma das melhores apresentações, vocês estão seguros e mais leves", afirmou Thiaguinho.

Na final, Lucas e Orelha disputam pela vitória com as bandas Scalene, Versalle e Dois Africanos, que também se classificaram.

Ouça algumas músicas cantadas por Lucas e Orelha no programa global

