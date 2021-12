Baiano vence etapa e vira semifinalista do The Voice Kids

Baiano de Valença, Robert Lucas venceu mais uma etapa do The Voice Kids (TV Globo) e entrou para o grupo dos semifinalistas do reality. Robert foi escolhido pelo voto popular, com 40%, depois de cantar a música "Flashlight", da cantora Jessie J.

Concorrendo no time de Ivete Sangalo, Robert teve que disputar a vaga com a também baiana Julie de Assis, que foi eliminada junto com Luiza Prochet. Luna Bandeira foi salva por Ivete e se juntou ao baiano. Ela cantou a música "Break free", da cantora norte-americana Ariana Grande.

Apesar de eliminadas, as participantes Julie de Assis e Luiza Prochet foram convidadas pela cantora Ivete Sangalo para participarem da gravação do seu próximo DVD, que será gravado nos dias 8 e 9 de abril, na cidade de Trancoso, no sul da Bahia.

Carlinhos Brown destacou a performance garoto, após ele ser escolhido pelo público: "Robert chega no palco com uma extrema elegância. Ele dá uma segurança tão boa! Com tantos talentos e caminho, que nada desvirtue isso", disse.

