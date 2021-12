Baiano faz participação especial em segunda temporada de Carcereiros

A segunda temporada da série Carcereiros estreou na noite desta terça-feira, 16, na TV Globo e contou com uma cena de abertura protagonizada pelo ator baiano Ângelo Flávio (Nego Boi) que lutava com o personagem vivido por José Loreto (Paraíba).

"A preparação da cena, foi muito intensa, tivemos dois dias de ensaios e mais dois dias de gravação, me acidentei em cena, porque era tudo muito visceral e não podia ser de uma outra forma. Eu sabia desde o inicio que seria uma participação especial e me senti muito feliz e honrado pelo convite e pela participação", conta Ângelo.

A trama foi vencedora do Grande Prêmio do Júri do MipDrama Screenings, em Cannes (2017) e é inspirada na obra de Dráuzio Varella, coprodução da Globo com a Gullane e Spray Filme, com direção geral de José Eduardo Belmonte.

